Allegri e la tentazione Arabia Saudita: c'è un club che lo corteggia, il nome

Ultime news calciomercato - Chiusa l'avventura alla Juventus, Massimiliano Allegri è alla ricerca di una squadra dalla quale ripartire: potrebbe lasciare per la prima volta l'Italia, ci sarà anche lui tra i tanti allenatori di grande spessore che, nel corso della prossima estate, saranno alla ricerca di una panchina dalla quale ripartire.

Secondo quanto riportato da Marca infatti, tra i club che hanno già messo nel proprio mirino Max Allegri c’è anche l'Al-Ittihad, ovvero una delle superpotenze del calcio saudita. L'Arabia Saudita ha messo quindi nel mirino l'allenatore della Juventus, accostato anche al Napoli: l'Al-Ittihad si era presentato ai blocchi di partenza della stagione 2023-2024 con grandi ambizioni, ma le cose non sono andate come in molti si sarebbero aspettati. L'obiettivo per la prossima stagione sarà dunque quello di rilanciarsi in grande stile per tornare protagonisti.

Allegri all'Al-Ittihad: ipotesi Arabia Saudita

Secondo quanto appreso da Marca, a raccogliere l’eredità di Gallardo all'Al-Ittihad potrebbe essere proprio Massimiliano Allegri: