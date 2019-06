Allan-PSG, Gazzetta annuncia: "Offerta arrivata nella sede del Napoli! Distanza di 15mln fra i club, brasiliano in pressing per chiudere: le cifre"

Calciomercato Napoli - Il Paris Saint-Germain torna alla carica per Allan, con il centrocampista del Napoli che spinge per la chiusura dell'affare: vedrebbe infatti triplicarsi l'attuale ingaggio pagato dal club di De Laurentiis ed è per questo che il pressing fra le parti è costante.

Ad annunciare l'ultim'ora di calciomercato, con l'offerta recapitata nella sede della SSC Napoli arriva dall'edizione online di Gazzetta:

Il Psg ci riprova. Stavolta, però, con il chiaro intento di chiudere l'operazione Allan. In questo periodo, il mediano del Napoli è impegnato con la nazionale brasiliana nella Coppa America, ma ha già dato il suo assenso a un eventuale trasferimento a Parigi. L'offerta dello sceicco Nasser Al Khelaifi è stata recapitata in sede: 55 milioni di euro elevabili massimo fino a 60. La richiesta di Aurelio De Laurentiis non si sposta da 70 milioni. Insomma, ballerebbero una quindicina di milioni e non sono pochi.

Ma Allan non vuole perdere quest'altra occasione, dopo quella avuta a gennaio. Il Psg gli offre un contratto faraonic0, 6 milioni a stagione per i prossimi 4 anni, contro i 2 che gli garantirà il Napoli fino al 2023. Insomma, non è escluso che sia lo stesso centrocampista brasiliano a pressare perché il club trovi l'accordo col Psg. Diversamente, Carlo Ancelotti potrebbe ritrovarsi un giocatore svuotato e, magari scontento. Dopo gennaio, e il no al Psg, il rendimento di Allan è calato parecchio, salvo poi ritrovarlo nel finale di campionato.