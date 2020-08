A Fuorigioco, in diretta su Canale 8, è intervenuto il conduttore Gianluca Gifuni sulla situazione relativa ad Allan:

"Il calciatore si trova a casa a Pozzuoli, sta salutando gli amici, prepara le ultime cose prima di trasferirsi a Liverpool per la firma con l'Everton. Operazione da 24 mln per il Napoli, contratto da 3.5 mln al calciatore per 4 anni".