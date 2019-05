Allan-Napoli, futuro in bilico. Repubblica: "ADL gli ha rivolto un messaggio alla cena: la corte PSG continua, dipende dalla volontà del ragazzo"

L'edizione odierna di Repubblica scrive sul futuro di Allan al Napoli: "Resta invece in bilico la posizione di Allan ed è soprattutto a lui che si è rivolto il presidente al termine della cena dell’altro ieri sera, visto che il centrocampista è stato convocato dal suo Brasile per prendere parte alla Coppa America. Il guerriero azzurro continua a essere corteggiato dal Paris Saint Germain, che già a gennaio aveva cercato di ingaggiarlo e potrebbe tornare presto alla carica. Sarà tuttavia decisiva la volontà del giocatore, che dopo il gol di domenica scorsa a Ferrara ha baciato la maglia e ribadito il suo amore per città e tifosi"