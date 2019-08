Dall'Inghilterra - Alexis Sanchez potrebbe tornare in Italia, sul cileno c'è anche il Napoli

Calciomercato Napoli - Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese "Mirror", l'avventura al Manchester United di Alexis Sanchez sarebbe ai titoli di coda, visto che non rientra nei piani tecnici degli inglesi.

Calcio mercato Napoli, suggestione Alexis Sanchez

Il procuratore dell'attaccante cileno, Fernando Felicevich, avrebbe parlato con Inter, Milan, Juventus e Napoli per sondare un possibile ritorno in Italia del calciatore, mentre non convince l'offerta della Roma. Sanchez vorrebbe essere ceduto a titolo definitivo, ma non è da escludere che possa essere dato in prestito visto che mancano pochi giorni alla fine della finestra di mercato