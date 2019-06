Villarreal, l'allenatore chiama Albiol: "Raul è un grande calciatore, ci piacerebbe averlo con noi"

Ultimissime calcio Napoli - Raul Albiol vicino al trasferimento dal Napoli al Villarreal nella Liga spagnola? Sicuramente l’allenatore del club iberico, Javi Calleja, sarebbe favorevole ad un arrivo da parte del centrale azzurro, come ha dichiarato in una intervista a Radio Onda Cero:

“Raul Albiol? È un grande calciatore, ci piacerebbe averlo con noi. Gli altri calciatori della rosa serviranno ad aiutare la squadra ad essere nel posto in cui merita. Santi Cazorla? Aveva offerte migliori, ma ha deciso di restare qui perchè è un club a cui tiene molto. L’addio di Pablo Fornals? Non sono sorpreso della sua partenza, se ne parlava già da un po’ ed è stata la miglior cosa trovare l’accordo giusto per tutte le parti”