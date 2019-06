Albiol-Napoli addio, Repubblica: "Manolas ha chiesto un maxi ingaggio, la risposta di Ancelotti a Jerome Boateng"

L'edizione odierna di Repubblica prova a tracciare i profili che potrebbe sostituire Albiol nel Napoli: "Lo scenario di mercato ora cambierà. I centrali a disposizione sono quattro: Koulibaly, Maksimovic, Chiriches e Luperto. Un rinforzo, però, arriverà considerando anche l’annata nera di Chiriches, caratterizzata dalla rottura del crociato e dalla seconda operazione alla spalla. Il nome più intrigante è quello di Kostas Manolas: il 28enne greco della Roma ha una clausola rescissoria, valida anche in Italia, abbordabile (36 milioni), ma pretende un ingaggio da top player, almeno 5 milioni. Con il suo agente (Mino Raiola) c’è stato un contatto, ma la concorrenza è agguerrita: Manolas piace al Milan ma soprattutto alla Juve. Ecco perché le alternative sono tante: German Pezzella, capitano della Fiorentina, è stato sondato qualche settimana fa, ma la nuova proprietà viola pare non intenda privarsi dell’argentino. E’ tornato d’attualità Nathan Aké, olandese del Bournemouth, ma di proprietà del Chelsea. Un profilo interessante è Joachim Andersen, 23enne danese della Sampdoria: costa tanto ( almeno 30 milioni), ma l’ingaggio rientrerebbe nei parametri del Napoli. Proposto anche Jerome Boateng: Ancelotti non è convinto"