Al terzo tentativo il Napoli acquista un danese, gli altri due nomi passati sul taccuino azzurro

Calciomercato Napoli - Jesper Lindstrom è arrivato ieri sera a Fiumicino, oggi sarà a Villa Stuart per le visite mediche, poi farà un salto a via XXIV Maggio per salutare ADL e firmare il contratto, non aspetterà il tweet e senza mai fermarsi, perché qua si va di fretta, raggiungerà Castel Volturno. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Al terzo tentativo il Napoli acquista un danese