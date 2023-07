Al-Nassr su Mario Rui, ma la FIFA blocca il mercato del club arabo di CR7: il motivo

Notizie Napoli calcio. Nelle ultime ore l'Al-Nassr avrebbe sondato la possibilità di acquistare Mario Rui dal Napoli: il terzino portoghese, sarebbe stato contattato dal connazionale Cristiano Ronaldo per accettare la destinazione.

Al-Nassr, la FIFA blocca il mercato

La FIFA ha però deciso di bloccare momentaneamente il mercato dell’Al-Nassr. Lo si legge su Calcio&Finanza. Proprio il club dove gioca Cristiano Ronaldo è stato sanzionato dalla FIFA per il mancato pagamento di bonus in relazione all’acquisto di Musa dal Leicester. Ora l’Al-Nassr potrebbe decidere di procedere con il pagamento per risolvere i problemi, sono attesi importanti sviluppi nelle prossime ore: incidente di percorso o prime crepe del calcio arabo?