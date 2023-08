Al-Ahli, nuova offerta per Zielinski: 15 milioni di euro a stagione! Ora il polacco ci riflette

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie. "L'Al-Ahli ha alzato l'offerta per Piotr Zielinski con l'obiettivo di convincere il centrocampista polacco a trasferirsi in Arabia Saudita. Per lui è già pronto un contratto fino al 2026 da 15 milioni di euro a stagione. Al Napoli invece è stata fatta un mese fa un'offerta da 25 milioni di euro. Adesso Zielinski ci riflette e il club saudita è abbastanza fiducioso di riuscire a chiudere l'operazione".

A svelare questi ultimi aggiornamenti sulla trattativa tra Zielinski e il club arabo Al-Ahli è il giornalista milanese Nicolò Schira.