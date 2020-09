Affare Veretout, Gazzetta: il Napoli ha offerto 30mln, Gattuso vuole mediani che assicurino due cose al reparto

Ultime mercato Napoli - Sistemare il centrocampo è una priorità per Gattuso. Per capitalizzare al massimo la potenza offensiva, dovrà per forza di cose ricorrere ad un modulo diverso, ovvero il 4-2-3-1. Ne parla la Gazzetta dello Sport:

"L’allenatore vuole due mediani che sappiano assicurare l’interdizione e anche un po’ di qualità al gioco. Il profilo individuato è stato quello di Jordan Veretout, ma la Roma pare non voglia saperne di cederlo. Il Napoli ha offerto 30 milioni, ma per il club giallorosso non sono sufficienti, ne chiede 40. Un investimento che, al momento, non è contemplato dalla politica economica del club che ha già speso 80 milioni per Osimhen"