Affare Tuanzebe, Gazzetta: il Napoli s'è mosso! A breve si potrà capire se la trattativa potrà partire

Come racconta la Gazzetta dello Sport, più di un sondaggio è stato effettuato dal Napoli per poter arrivare a un altro difensore di spessore internazionale.

Calciomercato Napoli

"Piace Axel Tanzuebe, 24enne inglese di origini congolesi, in prestito all’Aston Villa e di proprietà del Manchester United. Il Napoli si è mosso per vedere se ci sono le possibilità per poter compiere l’operazione partendo dalla formula del prestito per poi eventualmente procedere al riscatto del giocatore. Che in questa stagione di Premier ha totalizzato 9 presenze. Dai prossimi riscontri si potrà capire si potrà andare intavolare una vera trattativa"