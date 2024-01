Affare Traoré, Il Roma: pronti esami medici approfonditi, il Napoli vuole essere certo al 100%

Calciomercato Napoli - Tutto fatto per il passaggio di Hadam Traoré al Napoli, ma resta ancora un ultimissimo step non banale considerando i vari problemi di cui ha sofferto il giocatore: ovvero le visite mediche. 

Mercato Napoli, affare Traoré non sicuro al 100%

Come infatti riporta il collega Giovanni Scotto de Il Roma, non sono da escludere colpi di scena: "Il Napoli pronto a prendere Traoré in prestito (diritto di riscatto a 25 milioni, ma nessun obbligo) ma saranno fatti test medici approfonditi, che ovviamente non sono vincolanti. Il club azzurro vuole vederci chiaro visti i numerosi problemi fisici e di salute dell'esterno. Il giocatore atteso in Italia nelle prossime ore. Se tutto andrà bene sarà lui il sostituto di Elmas".