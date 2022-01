Calciomercato NapoliGli agenti del terzino argentino Nicolas Tagliafico sono ad Amsterdam per aprire con l’Ajax la via al trasferimento del terzino sinistro argentino al Napoli. Che punta ad averlo a titolo di prestito con successivo riscatto. Si discute la formula del trasferimento, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.