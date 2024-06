Calciomercato SSC Napoli - Il Napoli insiste per il difensore centrale del Torino Alessandro Buongiorno e per l'attaccante belga del Chelsea Romelu Lukaku: in uscita ci sarebbero il centrale brasiliano Natan, cercato dal Botafogo in prestito, ed il terzino sinistro Mario Rui. Per rimpiazzare il portoghese è stato effettuato un sondaggio per Leonardo Spinazzola, in scadenza contrattuale al 30 giugno con la Roma. Lo riferisce l'edizione odierna di Tuttosport.