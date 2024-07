Affare Spinazzola, Kiss Kiss Napoli: accordo biennale in via di definizione, ieri c'è stato un summit con l'agente!

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli è vicinissimo alla definizione per l’accordo con Leonardo Spinazzola, un accordo biennale in via di definizione con l’ex esterno sinistro della Roma

Ieri c’è stato un incontro con l’agente Davide Lippi. Il calciatore ha mostrato entusiasmo, Conte lo voleva già ai tempi dell'Inter. Rapporti strepitosi tra Antonio Conte, il direttore sportivo Giovanni Manna e l'agente del calciatore Davide Lippi”