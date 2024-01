Affare Samardzic, Cm.it: Napoli al lavoro con l'entourage per mitigare le pretese avanzate

Calciomercato Napoli - Quella tra il Napoli e Lazar Samardzic è una trattativa che sta vivendo una fase, definita così da chi sta portando avanti, interlocutoria. Secondo quanto appurato da Calciomercato.it, non è solo una questione legata ai soliti diritti di immagine.

C’è un contratto da metter su, qualcosa che viene definito complesso:

"Non si può parlare, però, di affare sfumato. Anzi, il Napoli vuole Samardzic. Sono ore di grande lavoro tra le parti, soprattutto con l’entourage del calciatore che deve provare a mitigare quelle che sono le pretese avanzate finora. L’intesa con l’Udinese sarebbe più semplice da raggiungere, resta da capire se il centrocampista abbia veramente voglia di Napoli o se preferisca aspettare il termine della stagione per trovare ancora diverse soluzioni per il suo trasferimento dal Friuli"