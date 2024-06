Calciomercato Napoli - Il Napoli ha chiuso il suo primo acquisto: è fatta per il difensore del Real Madrid Rafa Marin.

Come riporta l’edizione online di Repubblica, il costo dell’operazione è di 12 milioni di euro, più una percentuale sulla futura rivendita. Il 22enne spagnolo arriverà in Italia nei prossimi giorni per le visite mediche.