Affare Osimhen, il Napoli è deciso a chiudere tutto in settimana! Il Mattino elenca tutte le cifre del trasferimento

Calciomercato Napoli - Il Napoli è deciso a chiudere tutto in settimana, e ogni momento sembra poter essere quello buono per la definizione dei dettagli dell'affare Osimhen. Ne parla Il Mattino:

"Se poi dovesse continuare con questa indecisione, sarebbe il Napoli a cambiare idea abbandonando la pista: non può certo attendere le sue bizze all'eternità. In questi giorni si farà di tutto per chiudere, in un senso o nell'altro. Sul piatto l'offerta resta quella dei giorni scorsi: 60 milioni al Lille, quinquennale da 2.5 milioni netti al giocatore e leggero ritocco verso l'alto sulle commissioni del nuovo agente"