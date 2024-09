Affare Osimhen, il Galatasaray può ottenere un indennizzo sulla cessione! C'è stato lo zampino di un ex Napoli

Calciomercato SSC Napoli - «Ho sentito l'amore dei tifosi del Galatasaray venuti qui, a quest'ora della notte. Mi impegnerò per loro e mi aspetto che gridino ed esultino per ogni mio gol», ormai Victor Osimhen è il nuovo sultano del calcio turco, come scrive Tuttosport.

Osimhen-Galatasaray, i dettagli

La dichiarazione d’amore di Osimhen, però, non corrisponde a quella che potrebbe essere la durata della sua permanenza in casa Galatasaray.