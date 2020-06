Affare Osimhen, Gazzetta: De Laurentiis sarebbe pronto a investire, ma la trattativa con il Lille si è arenata per una richiesta fatta dal club francese

Ultime mercato Napoli - L’indiscrezione è arrivata direttamente dalla Nigeria, il paese natale di Osimhen. Secondo le fonti nigeriane, l’attaccante del Lille avrebbe già trovato l’accordo con la SSC Napoli. Una notizia che ha mandato su tute le furie il giocatore che, attraverso il portale Omasports.com, ha chiarito la sua posizione. Ne parla la Gazzetta dello Sport:

"De Laurentiis sarebbe pronto a investire, ma c’è qualcosa che non gli torna. La trattativa con il Lille si è arenata per la richiesta fatta dal club francese: 55 milioni per il cartellino. Una cifra che ha frenato l’impeto del presidente che non vorrebbe andare oltre i 40 milioni, bonus compresi. Toccherà a Giuntoli riprendere la discussione coi dirigenti francesi"