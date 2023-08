Calciomercato Napoli - Il Genoa continua a muoversi sul mercato e potrebbe stringere presto un affare con il Napoli, come racconta l'edizione odierna di Tuttosport.

"Dopo Messias sta provando a piazzare anche il colpo Malinovskyi (Marsiglia) per la trequarti, facendo leva sul desiderio dell’ucraino di tornare in Italia. Rossoblu? al lavoro per ottenere i terzini Zanoli (Napoli) e Valeri (Cremonese), col ritorno di Haps (Venezia) prima alternativa per la corsia mancina"