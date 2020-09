Affare Milik, Gazzetta: appuntamento per un vertice oggi a Roma! Segnali concilianti dalla famiglia per l'offerta giallorossa

Calciomercato Napoli - De Laurentiis si aspettava gratitudine dopo i gravi infortuni, Milik è deluso per le scelte del Napoli. Un braccio di ferro che spiega gli irrigidimenti nel passaggio alla Roma, come racconta la Gazzetta dello Sport:

"Nel primo pomeriggio è sbarcato a Roma il suo agente: il comitato d’accoglienza della Roma è stato adeguato alla situazione. Il primo contatto è stato soft, con il passare delle ore i segnali che arrivavano dalla famiglia Milik sono stati molto più concilianti. Ieri ha preso atto che è dura consegnarsi ad una stagione da separato in casa per fare un dispetto, dunque matura l’idea di sedersi al tavolo per leggere l’offerta di Fienga ed entrare nel merito della trattativa. Da qui, l’appuntamento per un vertice oggi a Roma"