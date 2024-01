Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“C’è un accordo da tempo con Pasquale Mazzocchi, con la Salernitana non ancora: il Napoli voleva un prestito secco con Diego Demme in prestito in granata con l’ingaggio accollato dal club di Iervolino. Con l’arrivo di Sabatini se ne sta parlando e la chiusura è imminente”