Affare Mathias Olivera, Il Mattino: manca intesa con l'entourage e col Getafe! Ghoulam non ha mercato

Il mercato che si chiude stasera alle 20 non riserverà alcun colpo per il Napoli, lo annuncia l’edizione odierna de Il Mattino.

Calciomercato Napoli

“La ricerca del terzino (Mathias Olivera del Getafe è uno dei pretendenti, ma c'è da trovare l'intesa sia con il club iberico e con il suo entourage) non è mai davvero iniziata proprio per la difficoltà di liberare uno slot (Ghoulam non ha mercato). Dunque, mani legate sia in entrata che in uscita. Solo l'addio a gennaio di Insigne avrebbe potuto sbloccare qualcosa, ma Lorenzo ha spiegato al Toronto che sarà a disposizione da luglio”