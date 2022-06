Affare Luis Maximiano, Gazzetta: il Napoli sta provando a tentare il Granada con una formula più conveniente

Luis Maximiano, 23 anni portiere portoghese che nell’ultima Liga ha messo insieme 35 presenze, ha attirato tanti club europei anche in virtù del fatto che il Granada è sceso di categoria. Tra le squadre che hanno mostrato interesse c’è il Napoli, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Napoli pronto ad affondare il colpo proprio perché la clausola rescissoria di Maximiano si è dimezzata in virtù del fatto che il Granada il prossimo anno giocherà in Segunda Division:

“Per portarlo via occorrono "soltanto" 12,5 milioni: cifra accessibile per gli azzurri che sono in attesa di cessioni che finanzino il mercato. Il Napoli sta provando a tentare il Granada con una formula più conveniente per il club azzurro: prestito con diritto o obbligo di riscatto (sui dieci milioni di euro) per prendere subito Maximiano. Il portoghese diventerebbe così l’alternativa a Meret, che potrebbe firmare il rinnovo di contratto fino al 2027 non appena Ospina si accaserà altrove”