Affare Kvaratskhelia, quanto costerà al Napoli? Possibile indennizzo alla Dinamo Batumi

Il sostituto di Lorenzo Insigne nel Napoli è già stato individuato in Khvicha Kvaratskhelia, che a fine campionato sarà ufficializzato come nuovo calciatore del Napoli come racconta la Gazzetta dello Sport.

Affare Kvaratskhelia, quanto costerà al Napoli?

L’esterno georgiano, classe 2001, ha già trovato un accordo per un quinquennale - secondo il quotidiano da circa 1,5 milioni a stagione - ed è stato anche già annunciato dal presidente De Laurentiis:

"Resta da capire se andrà versata una somma a titolo di indennizzo alla Dinamo Batumi, che sarà sicuramente inferiore ai 15 milioni inizialmente concordati con il Rubin Kazan. Il giocatore infatti, dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina, ha risolto il contratto con i russi e ha fatto ritorno nel proprio Paese. Una tappa che però sarebbe stata soltanto temporanea, in attesa di una nuova e prestigiosa avventura"

