Affare Kvaratskhelia, Gazzetta: avrebbe rivelato una cosa su Conte al suo entourage

Calciomercato SSC Napoli - Antonio Conte è pronto a garantire ai tifosi del Napoli che «Kvaratskhelia rimane, non ci sono dubbi. È un giocatore con caratteristiche importanti, ce ne sono sempre meno così, volerlo tenere non è un capriccio».

Come racconta la Gazzetta dello Sport, la situazione del georgiano è chiara:

"Il Psg è pronto a ricoprirlo di soldi ma - come ha ribadito ieri De Laurentiis - ha un contratto con il Napoli. Tenerlo suo malgrado? Potrebbe non essere necessario. Kvara avrebbe già detto al suo entourage che se il nuovo tecnico lo chiamerà per spiegargli con precisione il progetto che ha in mente per lui, il “mal di pancia” potrebbe sparire. Un primo, importantissimo, effetto-Conte"