Affare Gabri Veiga, CorSport: il calciatore vuole partire per giocare la Champions! Rilancio Napoli sui bonus

Calciomercato Napoli - Gabri Veiga, centrocampista classe 2002 del Celta Vigo, continua ad essere un obiettivo di mercato del Napoli, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“Gabri Veiga è la trattativa del momento, adesso siamo al rush finale. Il Napoli ha sollecitato il Celta Vigo a riflettere sulla proposta: dai ventotto milioni iniziali si è spinto a trenta, adesso bisognerà aggiungerci dei bonus (tre, quattro, cinque?) per accontentare i galiziani ed arricchire il proprio centrocampo, aggiungendoci Gabri Veiga, che non chiede altro di partire, perché la Champions e la serie A sono emozioni da non negarsi a 21 anni”