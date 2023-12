Calciomercato Napoli - Come annuncia l’edizione odierna di Repubblica, sarebbe imminente in casa Napoli la chiusura della trattativa per il difensore Davide Faraoni, laterale difensivo in forza al Verona. Il 7 gennaio c’è la trasferta sul campo del Torino e l’allenatore azzurro Walter Mazzarri è stato chiaro: i rinforzi servono subito.