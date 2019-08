Affare Chiriches, Tuttosport: Giuntoli gli sta cercando una nuova destinazione, è finito improvvisamente nella lista di sbarco

Nel Napoli bolle qualcosa in pentola anche sul fronte dei difensori, con Vlad Chiriches finito improvvisamente nella lista di sbarco come racconta l'edizione odierna di Tuttosport:

"Il romeno, 30 anni da festeggiare a novembre, è da 4 anni un’alternativa nel Napoli, con 48 presenze in tutte le competizioni e ora Giuntoli gli sta cercando una nuova destinazione: forse anche per questa ragione Tonelli non ha ancora ricevuto il via libera per andare in prestito alla Fiorentina. Anche perché potrebbe essere la stessa società viola ad acquistare Chiriches, cosa non semplice, visto che il club azzurro ha già chiesto 15 milioni al Sassuolo che, per adesso, ha rifiutato"