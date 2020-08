Affare Boga, CorSport conferma CN24: al Sassuolo può finirci Tutino come contropartita! Affare economico da 25mln

In casa Sassuolo - e Napoli - è una settimana decisiva per molti nomi, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

La scorsa settimana CalcioNapoli24, in anteprima, aveva raccontato di come Gennaro Tutino fosse la contropartita scelta dal Sassuolo nell'affare Boga:

"Calciomercato Napoli - Continua la trattativa del Napoli con il Sassuolo per portare Jeremie Boga all'ombra del Vesuvio.

Boga-Napoli, Tutino nell'affare?

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di CalcioNapoli24 da fonti vicine al calciatore in questione, sarebbe Gennaro Tutino il il giocatore azzurro scelto dagli emiliani come contropartita tecnica per l'eventuale cessione di Boga al Napoli.

L'attaccante azzurro, quest'anno in prestito all'Empoli, sarebbe disponibile al trasferimento giudicandola una grande opportunità per imporsi in Serie A, in una squadra che potrebbe dedicargli lo spazio necessario e al servizio di un allenatore come De Zerbi, che potrebbe esaltare le sue caratteristiche.

Scartati quindi gli altri nomi papabili come contropartita, si era infatti parlato nelle ultime settimane di Younes, Ounas o Malcuit, che a quanto pare o resteranno in azzurro o avranno altre destinazioni.

Si aggiunge quindi un tassello importante che potrebbe risolvere felicemente la trattativa Boga-Napoli"