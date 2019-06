Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale sul mercato a proposito delle parole di Aurelio De Laurentiis su Maurizio Sarri. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Cosa devo dire? Non sono l’avvocato difensore di Sarri. Se è per questo con Albiol ha fatto anche peggio. Un professionista esemplare e quando è vicino alla cessione dici che se va via ti fa una cortesia?”