ADL conferma il summit con Ancelotti: "Ero col mister e mi sono detto: 'Gioca la squadra di mio figlio a Salerno, non posso non andare a sostenerlo" [VIDEO]

Calciomercato Napoli - "La Ssc Napoli vuole fare un colpo in attacco, oggi De Laurentiis ha incontrato Ancelotti. James Rodriguez è sotto osservazione, . Icardi è la pista seguita in attesa che il calciatore apri alla cessione, Lozano sempre nel mirino. Ho la sensazione che il Napoli segua anche altre piste in segreto". Così ieri sera l'esperto mercato Gianluca Di Marzio su Sky Sport. Il presidente azzurro ha confermato il summit col mister ai microfoni di Salernitananews.it

Aurelio De Laurentiis intervistato da Salernitananews

De Laurentiis a Salerno per il centenario Bari

Lotito e Mezzaroma no, Aurelio e Luigi De Laurentiis sì. I presidenti presenti allo stadio Arechi per il triangolare dedicato alla memoria di Carmine Rinaldi tra Salernitana, Bari e Reggina, sono tutti di marca barese. C’è anche il patron del Napoli, appena giunto a Salerno che ha parlato così ai microfoni di Salernitananews.it: “Ero a Napoli, ho appena finito di parlare con Ancelotti e ne ho approfittato per allungarmi a Salerno: ‘gioca la squadra di mio figlio, non posso non andare a sostenerlo’, mi sono detto. Lotito non c’è? Mi dispiace, pensavo ci fosse. Del resto, ha organizzato lui il tutto. È una bella occasione di fratellanza. Io spero che sia un campionato interessante per Bari e Salernitana, ma bisogna fare queste domande a Lotito e a mio figlio Luigi, perchè io seguo il Napoli”.