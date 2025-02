Adeyemi rifiuta il Napoli: "A gennaio non me la sento". Sportitalia svela il vero motivo!

Calciomercato Napoli, nuovo retroscena su Karim Adeyemi! Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, racconta su YouTube quella che chiama "la storia un po' segreta e un po' no di Karim Adeyemi".

"Estate 2024: la Juventus aveva avuto un incontro con il padre di Adeyemi. Era una trattativa che si voleva chiudere in estate, ma Adeyemi era in lista con altri calciatori come Nico Gonalez. La Juventus però considera Adeyemi un giocatore molto forte e già l'estate scorsa al Borussia Dortmund c'erano situazioni poco chiare che avevano spinto il giocatore a valutare un trasferimento. Poi però la trattativa non è andata in porto, il Borussia ha chiuso le porte e il giocatore non ha voluto forzare la cessione.

Dicembre 2024: il Napoli fa all-in su Garnacho, ma poi capisce che non è fattibile e va su altre soluzione. Non lo dico io che Garnacho era il piano A e Adeyemi il Piano B. Quando Conte ha capito che il Napoli non avrebbe chiuso per Garnacho, allora il club è piombato su Adeyemi. Rispetto all'estate scorsa, ora il Borussia Dortmund aveva aperto le porte alla cessione. Adeyemi però ha risposto: "non me la sento". Non è stato un "no" al Napoli, ma un rifiuto alla cessione a campionato in corso. Ha pensato che cambiare squadra a gennaio avrebbe comportato la non certezza di essere subito titolare.

A me risulta che ora la Juventus sia tornata su Adeyemi. I bianconeri ribadiscono di essere molto interessati al tedesco per la prossima sessione di calciomercato. Si potrebbe già impostare un accordo valido fin dal 1 giugno, per portarlo subito a disposizione dell'allenatore. La valutazione di Adeyemi ad oggi è di 40-45 milioni di euro".