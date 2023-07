Addio Zanoli, Tuttosport annuncia: manca solo il via libera dal Napoli, sarà del Genoa!

Calciomercato Napoli - Genoa già al lavoro nel ritiro di Moena che ieri ha accolto il Grifone in un tripudio di rossoblù, e che aspetta Alessandro Zanoli dal Napoli, come racconta Tuttosport.

"Nonostante manchi ancora il colpo in avanti, sul quale stanno lavorando senza fretta i dirigenti rossoblù, il pubblico genoano sta apprezzando il lavoro fatto fino ad ora e lo dimostra giornalmente. Sul fronte mercato intanto si attende solo il via libera del Napoli per Zanoli che andrà ad occupare la corsia di destra dopo che quella di sinistra diventerà invece proprietà di Aaron Martin. Il Genoa ha resistito agli inserimenti di alcuni club e appena i partenopei avranno trovato il vice Di Lorenzo, Zanoli sarà rossoblù in prestito"