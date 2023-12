Addio Zanoli, sfida Mazzocchi-Faraoni per sostituirlo: il Napoli ha un solo dubbio sul veronese

Calciomercato Napoli. Con il passaggio di Zanoli al Genoa sempre più vicino, il Napoli sta sondando il mercato a caccia di un nuovo vice Di Lorenzo.

Ecco quanto riportato dai colleghi di Calciomercato.com sul possibile arrivo di uno tra Mazzocchi e Faraoni al Napoli:

In prima fila rimangono i nomi di Pasquale Mazzocchi - con il quale ci sono già stati dei contatti - per il quale la Salernitana chiede 4-5 milioni di euro. Rimane in piedi anche la pista che conduce a Marco Davide Faraoni del Verona. Il Napoli si era già interessato a lui nello scorso mercato estivo e vuole riprovarci: gli unici dubbi riguardano la tenuta fisica del giocatore, aspetto da verificare attentamente.