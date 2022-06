Addio Politano, Gazzetta: messo in discussione da Spalletti e De Laurentiis! La coppia con Lozano ha generato malcontento

Matteo Politano è in vacanza da qualche giorno, ma non è detto che sarà ancora alle dipendenze di Luciano Spalletti ai nastri di partenza del prossimo campionato. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

«Vedrò il da farsi con il mio agente e con la società», ha detto sibillino da Formentera ai microfoni di Sportitalia:

"L’alternanza con Lozano evidentemente ha generato un po’ di malcontento in un calciatore che ha bisogno di fiducia totale per esprimersi al meglio. Non a caso, Matteo ha fatto benissimo a Sassuolo e sotto la gestione Gattuso quando si è sentito quasi «intoccabile». A Napoli, invece, di recente non è stato messo in discussione solo da Spalletti ma anche da De Laurentiis che ha ammesso il contatto con Bernardeschi"