Addio Osimhen, Chelsea davanti a tutti ma non è disposto a pagare la clausola!

Calciomercato SSC Napoli - Ieri la SSC Napoli ha annunciato l'inserimento di Giovanni Manna nel proprio board, conferendogli la conduzione e la responsabilità dell'area sportiva del club. Si concentrerà principalmente sul mercato, acquisti ma soprattutto vendite, ne parla Tuttosport.

Manna dovrà affrontare velocemente alcune questioni cruciali, come la ricerca del sostituto di Osimhen, il rinnovo di Kvaratskhelia e il futuro di Di Lorenzo:

"Per Conte il capitano e Kvara sono tra gli insostituibili, discorso diverso per Victor Osimhen. Il Chelsea è la squadra che ad oggi ha mostrato il maggior interesse, ma non è disposto all’intero pagamento della clausola"