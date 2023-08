Addio Lozano, ADL chiede 15mln al Psv: il messicano spinge, sa cosa gli aspetta in caso di permanenza a Napoli

In queste ore va definito l'addio con Lozano: il Psv sta facendo tutto troppo in fretta, De Laurentiis vuole 15 milioni per dare l'ok alla cessione.

Hirving Lozano

Lozano vuole il Psv

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, il messicano considera conclusa la sua avventura in azzurro ed è convinto che alla fine il ds Meluso troverà un'intesa con gli olandesi per definire il suo ritorno alle origini. Lozano sa cosa lo aspetta in caso di flop della trattativa: non verrà inserito nella lista Champions e finirà ai margini della rosa.

