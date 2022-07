Addio Fabian? Il Napoli si cautela, Cdm: trovato il sostituto, servono 10mln!

Negli annunci di Giuntoli è arrivata con chiarezza anche la posizione del Napoli su Fabian Ruiz:

«Con Fabian c’è un rapporto straordinario, parliamo con la sua agenzia, ancora non abbiamo fatto offerte. Lui si sta guardando intorno, noi aspettiamo se ci porterà qualcosa e valutiamo se accetteremo o faremo un’offerta importante come per Koulibaly. Non pensiamo ancora allo scenario di un mancato accordo».