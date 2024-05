Addio Di Lorenzo, occhio ai precedenti Mario Rui-Politano: ricordate cosa fece l'agente?

Calciomercato Napoli, clamoroso annuncio all'indomani del termine della stagione: il capitano Giovanni Di Lorenzo lascerà il Napoli. A confermare le indiscrezioni giunte già nei giorni scorsi è direttamente Mario Giuffredi, procuratore dell'esterno, intervenuto ai microfoni di TvPlay:

A tutela del mio calciatore, ma soprattutto perché si faccia chiarezza sulla vicenda di Giovanni: perché deve venir fuori la verità. Di Lorenzo ha avuto un colloquio con Manna nei giorni scorsi, così come tutti i suoi compagni. Hanno parlato dell’annata che si sta chiudendo e delle prospettive della prossima stagione. Di Lorenzo ha espresso a Manna delle sensazioni circa una mancanza di fiducia da parte della società nei suoi confronti. A questa affermazione del capitano, Manna ha esternato la sua personale forte stima, ma c’è da parte del presidente De Laurentiis la volontà di vendere a fronte di un’offerta”. Ha avuto la conferma che la mancanza di fiducia nei suoi confronti era diventata realtà. A quel punto, preso atto del pensiero del presidente, ha spiegato al ds Manna che senza la necessaria fiducia ha voglia di andare via da Napoli. Non può esserci un capitano sfiduciato dalla sua società.

Addio Di Lorenzo, ci sarà davvero o possibile dietrofront?

Un fulmine a ciel sereno che mette ancor più in subbuglio una stagione tormentata e clamorosa. Via anche il capitano dunque. A meno che... non vi sia un riavvicinamento nei prossimi giorni come molto sperano, magari anche grazie all'arrivo di un nome importante in panchina come può essere Antonio Conte.

Ci sarebbe un precedente che farebbe ben sperare molti tifosi, ovvero precedenti annunci dello stesso procuratore - relativi a Mario Rui e Politano - salvo poi vedere un cambio scenario poco dopo. In passato, per circostanze tra l'altro anche simili, il manager aveva annunciato l'uscita di scena sia dell'esterno portoghese che dell'attaccante italiano. Alla fine, sia per mancate offerte concrete che per altro, i due sono rimasti.

E se andasse così anche con Di Lorenzo? Certo in questo caso la situazione potrebbe essere differente. Il terzino non è un giocatore qualunque ma il capitano. E le parole pronunciate, forti, ribombano ancor di più in questi casi. Così come lo hanno fatto ieri i fischi di Napoli-Lecce che forse hanno tracciato una linea in maniera definitiva, se sotto c'era già questo malumore. La storia d'amore con lo storico capitano del terzo scudetto è davvero finita?