Addio Allan? CorSport: Everton o PSG nel futuro del brasiliano, il sostituto è già innamorato di Napoli!

Calciomercato Napoli - Stavolta sì, non sarà come nel gennaio del 2019, il mese più turbolento, dal punto di vista contrattuale, del centrocampista brasiliano del Napoli Allan Marques Loureiro. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Il mercato resta aperto per un mediano che ha estimatori e che può finire all’Everton (da Ancelotti) come al Paris Saint Germain (che non sembra sia sparito). E a quel punto, là in mezzo, mancherebbe un uomo in grado di saper fare tante cose: uno che somiglia a Jordan Veretout della Roma, avvicinato nell’estate scorsa e poi anche dopo. E che Veretout sia innamorato di Napoli, la città in cui ha chiesto alla sua Sabrina di sposarlo, sa di facilitazione"