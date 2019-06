Addio Albiol, la clausola scade nel weekend: non è improbabile che il Valencia si inserisca sul Villarreal

Che fine farà Raul Albiol, difensore centrale spagnolo del Napoli? L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla del suo addio in direzione Spagna, vi proponiamo uno stralcio dell'analisi del quotidiano:

"Pare che alla fine se l’accaparrerà il Sottomarino Giallo, del tutto determinato a pagare la clausola di 4 milioni di euro (valida fino al 30 giugno). Dovrebbe essere oramai cosa fatta quella del ritorno di Albiol in Spagna, ad un Villareal che lo corteggia da un po’ e che non avrebbe alcuna intenzione di lasciarselo sfuggire. Col Napoli già ampiamente informato sulla mossa del club spagnolo, con l’assenso del difensore arrivato di recente dopo attenta riflessione, non ci sarebbero dunque ulteriori ostacoli al trasferimento. A meno che non si frapponga qualche pretendente dell’ultimo momento (il ritorno del, e al Valencia?). Cosa non del tutto improbabile"