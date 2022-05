Adani: "Kvaratskhelia lo conosco benissimo, è devastante! Lo paragono a Chiesa"

Lele Adani è un ex calciatore e telecronista sportivo, oggi giornalista Rai e figura principale della Bobo Tv, la web tv di Bobo Vieri in onda su Twitch. Nel corso di una delle ultime trasmissioni, Adani ha commentato il nuovo acquisto della SSC Napoli Kvicha Kvaratskhelia. Talento georgiano classe 2001, c'è grande attesa di vederlo giocare con la maglia azzurra e scoprire se si tratta davvero di un fuoriclasse come si dice in giro.

Adani su Kvaratskhelia

Prima di conoscerlo, però, i napoletani dovranno attendere l'inizio ufficiale del calciomercato estivo. Nel frattempo, ecco allora il parere di Adani su Kvaratskhelia: "Io lo conosco benissimo - svela il giornalista - Già diverso tempo fa avevo parlato di lui dicendo che è un giocatore molto simile a Federico Chiesa della Juventus. Kvaratskhelia può giocare da quinto oppure nei tre davanti. È un calciatore devastante, gioca col destro e col sinistro, ha gamba, tecnica e qualità".

Dunque, sarebbe Federico Chiesa - nelle parole di Lele Adani - il termine di paragone ideale per comprendere che tipo di giocatore è Kvaratskhelia.