Inter news, salta il colpo Correa: Marotta ha scelto il prossimo acquisto

Le ultimissime notizie di calciomercato che riguardano l'Inter e anche il Napoli calcio. Perché la società nerazzurra non riesce sbloccare la trattativa per portare Correa all'Inter e dunque ora si pensa al possibile colpo dal calcio Napoli. Perché l'Inter punta forte su Insigne e Belotti come prossimi acquisti.

Inter news, Correa salta: alte richieste di Lotito

Le ultime notizie di mercato per l'Inter portano alla conferma di una trattativa saltata o quasi per l'acquisto di Joaquin Correa. Il calciatore della Lazio ha chiesto la cessione come confermato dalla stessa società biancoceleste, ma Lotito non ha intenzione di fare regali. Infatti, Correa lascerà la Lazio solo per almeno 35-40 milioni di euro, con l'Inter che è arrivata fino a 5 di prestito più 25 per il riscatto. Dunque, ora l'Inter mette Insigne e Belotti nuovamente nel mirino per il rinforzo in attacco. Thuram e Zapata sempre più distanti.

Calciomercato: Insigne Inter, Marotta ci prova

Lorenzo Insigne è uno degli obiettivi dell'Inter come Belotti se salta definitivamente Correa. Entrambi gli attaccanti italiani Campioni d'Europa hanno un contratto in scadenza nel 2022 con le proprie società e sono in lista di sbarco anche per gli ultimi giorni di mercato di questa sessione estiva. Il Napoli valuta almeno 30 milioni di euro il proprio capitano che può essere ceduto soltanto a titolo definitivo visto il contratto in scadenza nel 2022.

Calciomercato Inter, Belotti l'alternativa

Stesso discorso per Andrea Belotti che è l'alternativa di Correa e Cairo chiede 30 milioni per lasciarlo partire. L'Inter per acquistare Belotti dovrà versare 30 milioni cash come per Insigne visto la scadenza nel 2022 del Gallo. Una trattativa non facile per i nerazzurri che hanno problemi economici da gestire.