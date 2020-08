Ultime notizie mercato - Accostato anche al Napoli nei mesi scorsi per la presenza sulla panchina azzurra di Gennaro Gattuso, che lo ha già avuto al Milan, Tiemoué Bakayoko potrebbe tornare in rossonero. Stando a quanto riportato dal "The Sun", il Chelsea, proprietario del cartellino, ha aperto alla cessione ed è disposto ad abbassare le proprie pretese per il cartellino. Si parla, inoltre, di un accordo già raggiunto tra la dirigenza milanista ed il calciatore.

Bakayoko Napoli