Accostato al Napoli, su Llorente c'è anche un'altra italiana: il pole, però, resta il Man Utd, le ultime

Calciomercato. La Lazio ha appena completato un filotto di 9 amichevoli vinte su 9. Ieri sera i biancocelesti hanno superato il Celta Vigo con la doppietta di Immobile, ma dovranno fare i conti con l'infortunio di Caicedo. Llorente, classe '85, si è svincolato dal Tottenham dopo la finale di Champions League persa con il Liverpool e sta valutando le offerte sul tavolo.

Ultime Napoli, su Llorente c'è anche la Lazio

All'ex Juve stanno arrivando proposte da mezza Europa, compresa la Serie A: oltre ai biancocelesti anche Fiorentina, Napoli e Roma ci stanno pensando. I giallorossi, in particolare, hanno già mosso passi concreti. Ma su Llorente è forte anche il Manchester United, che dopo la cessione di Lukaku può pescare solo dal mercato degli svincolati. In tanti sognano il Rey Leon, ora anche Inzaghi lo desidera per completare il reparto con Immobile e Caicedo.