Accostato al Napoli, Sky - Il Manchester United insiste per Amrabat: manca l'accordo con la Fiorentina

Calciomercato Napoli - Accostato nelle ultime ore anche al Napoli, c'è il Manchester United che insiste per Amrabat della Fiorentina. A riferirlo è Gianluca Di Marzio a Sky Sport:

"Amrabat può lasciare la Fiorentina in questa sessione di calciomercato: il centrocampista marocchino è da diverso tempo un obiettivo del Manchester United di Ten Hag. I Red Devils continuano a insistere per arrivare presto alla chiusura dell'operazione per l'ex Hellas Verona.

In serata la Fiorentina si è avvicinata moltissimo ad Aster Vranckx, centrocampista ex Milan (qui i dettagli). Ma l'arrivo del belga non è legato al futuro di Sofyan Amrabat: lo United insiste, ma al momento l'accordo tra club non c'è. Nell'ultima stagione il marocchino ha collezionato 29 presenze in Serie A e 12 in Conference League".