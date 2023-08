Accostato al Napoli, Prati lascia la Spal e torna in Serie B: accordo con il nuovo club

Notizie Napoli calcio. Matteo Prati, giovane centrocampista classe 2003 della Spal, è stato seguito recentemente anche dal Napoli di De Laurentiis.

Calciomercato Napoli, Prati firma per un nuovo club

Prati non approderà però in azzurro, visto che è ad un passo dalla firma con il Palermo: come riportato da La Gazzetta dello Sport, al giocatore è stato proposto un contratto quinquennale e diventerà il colpo più caro dell’era City Group: il Palermo è infatti pronto a versare nelle casse della Spal 5 milioni di euro più bonus (per arrivare a 6 milioni) e una percentuale sulla futura rivendita. Un’offerta simile a quella del Cagliari, che però non ha formulato proposte ai ferraresi per quanto riguarda la rivendita e ha inserito bonus ritenuti meno allettanti.